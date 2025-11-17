Mehrere Autos bei Brand einer Gartenhütte zerstört

Alarmstufe erhöht

Den Ursprung hatte das Feuer aber aus noch ungeklärter Ursache in einer Gartenhütte. Diese stand beim Eintreffen der Florianis schon in Vollbrand. Weil diese in einem dicht verbauten Gebiet steht, bedrohten die Flammen auch angrenzende Wohnhäuser. Aufgrund der Gefahr wurde die Alarmstufe erhöht.