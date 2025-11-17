Mehrere Autos bei Brand einer Gartenhütte zerstört

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr in Pyhra: Eine Gartenhütte stand in Vollbrand, das Feuer griff schon auf geparkte Autos über. Auch eine Wohnhausanlage war gefährdet. Eine Person wurde leicht verletzt.
Die neue Woche begann für die Einsatzkräfte in Pyhra im Bezirk St. Pölten arbeitsintensiv. Bereits kurz nach Mitternacht gingen mehrere Notrufe ein. Das Geräusch berstender Glasscherben und platzender Reifen hatte zahlreiche Bewohner geweckt. Denn es standen einige Autos in Brand.
Alarmstufe erhöht
Den Ursprung hatte das Feuer aber aus noch ungeklärter Ursache in einer Gartenhütte. Diese stand beim Eintreffen der Florianis schon in Vollbrand. Weil diese in einem dicht verbauten Gebiet steht, bedrohten die Flammen auch angrenzende Wohnhäuser. Aufgrund der Gefahr wurde die Alarmstufe erhöht.
Den sieben Feuerwehren gelang es, die angrenzenden Gebäude zu schützen. Mehrere Pkw wurden aber teils erheblich beschädigt. Eine Person soll leichte Verletzungen davongetragen haben. Gegen 3 Uhr galt der Einsatz als beendet.
