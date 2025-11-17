Italiener meistert härtesten Boulder der Welt!

Aus einfachen Verhältnissen zum Kletterstar

Der La Sportiva-Athlet stammt aus einfachen Verhältnissen und kämpfte sich mit Leidenschaft und unerschütterlicher Motivation an die Spitze der internationalen Szene. Elias ist getrieben von Neugier und der Suche nach neuen Herausforderungen. Seine Projekte führten ihn quer durch Italien und brachten ihm bereits Legendäres wie „Burden of Dreams“ (9A) und „The Big Slamm“ (italienischer 9A) ein.