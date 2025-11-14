Heuer wieder mehr Tote im Straßenverkehr

Mehr Verkehrsberuhigung, mehr Temporeduktion

„Wichtig für die Reduktion der schweren Verkehrsunfälle sind mehr unfallvermeidende Maßnahmen und ein verstärktes Vorgehen gegen die Hauptunfallursachen für tödliche Verkehrsunfälle: Ablenkung und zu hohes Tempo“, fordert Jaschinsky. So soll in Österreich auch ins Vormerksystem aufgenommen werden, wer am Steuer mit Handy erwischt wird. Zudem hofft Jaschinksky auf Freilandstraßen auf mehr Tempo 80 statt 100. Auch mehr verkehrsberuhigte Zonen in Gemeinden und ein weiter forcierter Ausbau der Radinfrastruktur könnte laut VCÖ die Zahl der schweren Unfälle senken.