Pärchen stand nach Beziehungsstreit vor Gericht

Gläschen für Gläschen kippte die Stimmung

Auslöser für die unschönen Szenen war die Bankomatkarte der Deutschen. Die Frau hatte ihrem Partner vorgeworfen, diese ruiniert zu haben. So schaukelte sich die Sache hoch. Mit jedem Glas, dass man sich hinter die Binde kippte, kippte auch die Stimmung immer mehr. Mit 0,74 beziehungsweise 1,14 Promille Alkohol im Blut nahm der Streit dann Fahrt auf. Bösen Worten folgten mehrere Schläge auf den Hinterkopf der Frau, sodass diese eine „hämatöse Schwellung“ erlitt. Worauf die Geschlagene ihre Krallen ausfuhr und den Partner etliche Kratzwunden zufügte.