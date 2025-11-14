Sind Sie auch einer dieser Laubbläser?

Ich habe das Dankesgebet für das laufende und Bittgebet fürs nächste Jahr an unseren lieben christlichen Gott, an die griechischen Horen (Göttinnen der Jahreszeiten) und die germanische Göttin Hel (zuständig für Herbst, Winter und die Unterwelt) schon vorbereitet. Denn bald fallen die letzten Blätter von unseren Bäumen, und das ist für mich das erlösende Zeichen, dass der Lärm auf Straßen, Nachbargrundstücken und Einfahrten bald wieder aufhört.