„Vögels Lexikon“

Stillsitzen im Ländle: „Tua koan Naggler meh“

Vorarlberg
14.11.2025 13:36
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem wunderbaren Begriff „naggla“ an.

Die Brüder Grimm führten das Verb nackeln (=sich lose hin und her bewegen, wackeln) noch in ihrem berühmten Wörterbuch auf, im modernen Duden ist es nicht mehr verzeichnet und damit in der Hochsprache ausgestorben.

Dem ist gottlob nicht so im bayerischen und alemannischen Dialektraum, wo alles Wackelhafte und Wankelmütige je nach Region weiterhin nackelt oder nagglat.

Naggla tun in Voradelberg lose Zähne, jedoch auch Türschlösser oder jede andere Form von Beschlägen oder Apparaturen bzw. Dinge und Gerätschaften, die nicht ordnungsgemäß befestigt sind.

Während sich das Naggla meist darauf bezieht, dass etwas sich durch Fremdeinwirkung von außen bewegen lässt, geht das „an Naggler macha“ vom Objekt selbst aus, das sich bewegt oder (noch) Spuren von Leben zeigt.

 So wird etwa ein Jäger in Lauerstellung seinem Jagdgast zuflüstern, jetzt bitte nur „jo kan Naggler macha“, da sich der schreckhafte Hirsch erstmals an der Waldlichtung zeigt – und er hofft den Sechzehnender sodann mit einem Blattschuss zu erledigen, damit das Wild nicht leidet, sondern im Gegenteil „kan Naggler meh macht“.

Vorsicht: Ähnlich klingend wie naggla, aber mit längerem A ausgesprochen wird das nagla (nageln) – und von beidem zu unterscheiden wiederum ist das alemannische Verb nägala: Damit wird jenes unangenehme Gefühl wie Nadelstiche in Fingern und Zehen beschrieben, wenn der Mensch aus der Kälte in die warme Stube kommt.

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Vorarlberg
