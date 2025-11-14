Stillsitzen im Ländle: „Tua koan Naggler meh“

So wird etwa ein Jäger in Lauerstellung seinem Jagdgast zuflüstern, jetzt bitte nur „jo kan Naggler macha“, da sich der schreckhafte Hirsch erstmals an der Waldlichtung zeigt – und er hofft den Sechzehnender sodann mit einem Blattschuss zu erledigen, damit das Wild nicht leidet, sondern im Gegenteil „kan Naggler meh macht“.