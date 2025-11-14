Lumagica – spektakuläre Inszenierungen im Park

Die Eröffnungsfeier fand in einer geselligen Atmosphäre statt. Gäste aus Tourismus, Politik, Wirtschaft, Kultur und Vertreter der „Tiroler Krone“ („Lumagica“-Kooperationspartner) flanierten durch die illuminierten Wege, genossen – bestens bewirtet vom kreativen Team der „Koi Bar“ – warme Getränke und Schmankerln, tauschten sich über ihre Lieblingsinstallationen aus und nutzten die Gelegenheit für das eine oder andere Foto. Fazit: Der Lichterpark verzaubert und begeistert wie eh und je.