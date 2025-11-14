Vorteilswelt
Schöner Winterzauber

Lumagica – spektakuläre Inszenierungen im Park

Tirol
14.11.2025 17:01
Der „Innsbrucker Winterzauber“ lädt zum Staunen ein.
Der „Innsbrucker Winterzauber“ lädt zum Staunen ein.(Bild: MK Illumination)

In sein sechstes Jahr geht der traditionsreichste Lichterpark der Alpen unter dem Motto „Innsbrucker Winterzauber“. Besucher erwartet ein neu gestalteter Rundweg mit bezaubernden Lichtobjekten, interaktiven Stationen und atmosphärischer Soundkulisse.

Wenn die Tage kürzer werden, zeigt sich Innsbruck wieder von einer besonders charmanten Seite. Mit der Eröffnung des magischen Lichterparks „Lumagica“ setzt das heimische Unternehmen MK Illumination den historischen Hofgarten erneut respektvoll in Szene. Bereits beim Betreten des Parks offenbart sich die besondere Stimmung: warmes Licht, kunstvoll inszenierte Projektionen und interaktive Lichtskulpturen tauchen den Hofgarten in einen Ort aus Märchenwelt und Fantasie.

Funkelnde Lichter und zauberhafte Installationen bringen einen Hauch von Magie in die dunkle ...
Funkelnde Lichter und zauberhafte Installationen bringen einen Hauch von Magie in die dunkle Jahreszeit.(Bild: MK Illumination)

Lichterpark begeistert wie eh und je
„In diesem Jahr werden vollkommen neue Lichtobjekte, wie etwa ein überdimensionales Tic-Tac-Toe Spiel, wieder für staunende Blicke und zahlreiche Fotomotive sorgen“, versprach Gastgeber Thomas Mark.

Die Eröffnungsfeier fand in einer geselligen Atmosphäre statt. Gäste aus Tourismus, Politik, Wirtschaft, Kultur und Vertreter der „Tiroler Krone“ („Lumagica“-Kooperationspartner) flanierten durch die illuminierten Wege, genossen – bestens bewirtet vom kreativen Team der „Koi Bar“ – warme Getränke und Schmankerln, tauschten sich über ihre Lieblingsinstallationen aus und nutzten die Gelegenheit für das eine oder andere Foto. Fazit: Der Lichterpark verzaubert und begeistert wie eh und je.

Bezaubert von dem Lichtermeer: Philipp Gamper und Felix Kozubek (rechts).
Bezaubert von dem Lichtermeer: Philipp Gamper und Felix Kozubek (rechts).(Bild: MK Illumination/Hetfleisch)
Waren begeistert: Das „Krone“-Team mit Jasmin Steiner und Wolfgang Kos.
Waren begeistert: Das „Krone“-Team mit Jasmin Steiner und Wolfgang Kos.(Bild: MK Illumination/Hetfleisch)
Zeigten sich beeindruckt: Gerhard Freund und Thomas Weber (rechts).
Zeigten sich beeindruckt: Gerhard Freund und Thomas Weber (rechts).(Bild: MK Illumination/Hetfleisch)
Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus), Klara Neurauter, Thomas Mark (MK Illumination) & Robert ...
Peter Paul Mölk (Innsbruck Tourismus), Klara Neurauter, Thomas Mark (MK Illumination) & Robert Neuner (v. links).(Bild: MK Illumination/Hetfleisch)

Viele beeindruckte Gäste zum Auftakt
Vom spektakulären Lichterzauber beeindruckt zeigten sich unter anderem: Philipp Gamper (Head of Marketing Swarovski Kristallwelten), Jasmin Steiner (Chefin vom Dienst der „Tiroler Krone“), Wolfgang Kos („Tiroler Krone“-Verkaufsleiter), Felix Kozubek (Geschäftsführer Experience Tirol), Klara Neurauter (Landesleitung Tiroler Seniorenbund), Robert Neuner (Geschäftsführer Bergweihnacht Innsbruck), Heike Kiesling (Leitung Innsbruck Stadtmarketing), Gerhard Freund (Geschäftsführer Freund Heizung & Sanitär) und Thomas Weber (Inhaber der Gelateria Tomaselli).

Porträt von Recka Hammann
Recka Hammann
