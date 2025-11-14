Rangnick: „…dann stimmt was mit der Tabelle nicht“

„Wir haben im Moment noch fünf Punkte mehr als Rumänien. Wenn wir so leicht auszurechnen wären, dann stimmt was mit der Tabelle nicht“, konterte Rangnick. „Wir haben dann unsere besten Spiele gemacht, wenn wir eine Top-Kombination aus Spielfreude und hoher Intensität hatten. Genau darum geht es morgen. Wenn wir das schaffen, dann kann uns auf jeden Fall schon mal nicht mehr Rumänien überholen.“