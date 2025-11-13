Complains of "populism"
WKO boss Mahrer now announces his resignation
The pressure was too much, now Chamber of Commerce President Harald Mahrer is taking the consequences. In the late afternoon, he announced his resignation in a personal video (see below). He will hand over to his Vice President Martha Schultz on an interim basis.
The President of the Chamber of Commerce, Harald Mahrer, has recently come under increasing pressure. Several provincial presidents and two powerful black provincial governors urged him to resign. Now Mahrer has broken his silence and resigned. In a video, the ÖVP politician bids farewell after seven years at the head of the Chamber of Commerce.
"Populism and personal resentment"
"I will resign from my position in the Austrian Federal Economic Chamber and the Austrian Economic Association and I will ensure an orderly transition in both positions." At the same time, he deplores "populism and personal resentment".
A meeting of the provincial presidents will also take place tomorrow to set the next course. His Vice President Martha Schultz will take over immediately. However, the Tyrolean is likely to remain an interim solution. It is still unclear who will succeed Mahrer in the long term.
