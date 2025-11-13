Warum die Feuerwehr wegen Kinderschuhen anrückt

Rund 30 Akku-Brände

Bei der Energie AG verzeichnete man im Vorjahr 30 Brände durch Akkus. Besonders „brandgefährlich“ seien im Restmüll entsorgte Powerbanks, aber auch blinkende Kinderschuhe oder Lithium-Zellen von E-Bikes und Handys können sich durch Wärme oder falsche Lagerung selbst entzünden. Beinahe wöchentlich käme es zu Bränden durch lösungsmittelhaltige Abfälle.