Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brandgefahr im Müll

Warum die Feuerwehr wegen Kinderschuhen anrückt

Oberösterreich
13.11.2025 18:00
Immer wieder kommt es zu Bränden (Symbolfoto).
Immer wieder kommt es zu Bränden (Symbolfoto).(Bild: Gregor Waltl)

Akkus oder Batterien, die im Restmüll landen, werden bei den Entsorgungsunternehmen zum wachsenden Problem. Sowohl Lithium-Zellen von Handys als auch blinkende Kinderschuhe können sich durch Wärme selbst entzünden und sorgen für zahllose Feuerwehreinsätze.

0 Kommentare

Acht Feuerwehren waren in der Nacht zum Donnerstag bei einer Recyclinganlage in Enns im Einsatz. Auf einem Förderband war ein Feuer ausgebrochen, alle Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten.

Häufige Einsätze
Dass es beim Aufbereiten oder Sortieren von Müll zu Bränden kommt, passiert gar nicht selten. Falsch entsorgte Akkus oder Batterien stellen eine hohe Kurzschluss- und Brandgefahr in den Entsorgungsanlagen dar, so die Linz AG.

Zitat Icon

In unseren Anlagen kommt es bis zu mehrmals pro Woche am Tag und in der Nacht zu kleineren und größeren Bränden. Unser Appell: Batterien und Akkus unbedingt in den Altstoffsammelzentren abgeben.

Susanne Gillhofer, Presssprecherin LinzAG

Feuerwehr aufgerüstet
Um diese Herausforderung zu bewältigen, wurde zuletzt die Betriebsfeuerwehr personell und technisch aufgerüstet. „Jeder Löscheinsatz ist mit Kosten verbunden und bedeutet Gefahr für Menschen und Infrastruktur“, so eine Sprecherin.

Zitat Icon

Hauptthema sind Investitionen in Millionenhöhe in den vorbeugenden Brandschutz, wie Löschmonitore. Die sind nötig, um eine Feuerversicherung überhaupt zu ermöglichen.

Sabine Schmidt, Pressesprecherin EnergieAG

Rund 30 Akku-Brände
Bei der Energie AG verzeichnete man im Vorjahr 30 Brände durch Akkus. Besonders „brandgefährlich“ seien im Restmüll entsorgte Powerbanks, aber auch blinkende Kinderschuhe oder Lithium-Zellen von E-Bikes und Handys können sich durch Wärme oder falsche Lagerung selbst entzünden. Beinahe wöchentlich käme es zu Bränden durch lösungsmittelhaltige Abfälle.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
109.208 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
86.802 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.710 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
884 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
EM-Quali-Duell in Ried
Ein Schlüsselspiel mit 92 Millionen Unterschied
Brandgefahr im Müll
Warum die Feuerwehr wegen Kinderschuhen anrückt
So reagiert Wirtschaft
„Mahrer-Rücktritt ist einzig vernünftige Lösung“
Auf Autobahn gestoppt
Insassen im Schrott-Bus schmuggelten Gammelfleisch
Junger Räuber
15-Jähriger bedroht Taxilenker mit einer Waffe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf