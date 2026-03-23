Wegen „Stress mit Freundin“ Auto beschlagnahmt

Das war keine gute Idee: Seinem Ärger mit der Freundin machte ein junger Autofahrer in Hörsching (OÖ) mit dem Tritt aufs Gaspedal Luft. Dummerweise genau vor den Augen einer Polizeistreife. Jetzt ist der Raser Führerschein und Wagen los. Sein Mercedes M1 könnte also bald in einer Auktion auftauchen.
In der Nacht zum Montag, 23. März 2026, standen Polizisten – wie so oft – in Hörsching und führten Lasermessungen entlang der B1 durch. Und gegen 0.15 Uhr schlug das Radargerät an. Auf der als Raserstrecke bekannten Straße kam ein Mercedes M1 mit Tempo 153 daher.
Bezirksbehörde muss über Versteigerung entscheiden
Da hier nur 70 km/h erlaubt sind, holten die Beamten den Lenker an den Fahrbahnrand. Dieser gab sich geständig und erklärte zerknirscht, dass er „Stress mit seiner Freundin“ hatte und daher so aufs Gas gedrückt hatte. Die Beamten kassierten Führerschein und Autoschlüssel ein. Der Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt und die Bezirksbehörde muss über die Versteigerung des Pkw entscheiden.
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