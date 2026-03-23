Wegen „Stress mit Freundin“ Auto beschlagnahmt

Bezirksbehörde muss über Versteigerung entscheiden

Da hier nur 70 km/h erlaubt sind, holten die Beamten den Lenker an den Fahrbahnrand. Dieser gab sich geständig und erklärte zerknirscht, dass er „Stress mit seiner Freundin“ hatte und daher so aufs Gas gedrückt hatte. Die Beamten kassierten Führerschein und Autoschlüssel ein. Der Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt und die Bezirksbehörde muss über die Versteigerung des Pkw entscheiden.