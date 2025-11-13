Beim Überholen Pkw touchiert: Auto prallt in Mauer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Imst)! Bei einem Überholmanöver touchierte ein Pkw-Lenker (24) mit seinem Auto ein weiteres Fahrzeug. Dabei geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen eine Steinmauer.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr auf der Fernpassstraße. Dort wollte ein 24-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw einen vor ihm fahrenden Autolenker (50) überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Mann sein Manöver jedoch abbrechen und wollte sich wieder auf seiner Spur einordnen.
Dabei touchierte er das Fahrzeug des 50-Jährigen. Das Fahrzeug geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen eine Steinmauer. Der 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.
Lenkerin erlitt Schock, Straße für eine Stunde gesperrt
Der 24-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Lenkerin des entgegenkommenden Pkw (55) erlitt durch den Unfall einen Schock. Die Fernpassstraße musste für gut eine Stunde komplett gesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.