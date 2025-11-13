Beim Überholen Pkw touchiert: Auto prallt in Mauer

Der folgenschwere Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr auf der Fernpassstraße. Dort wollte ein 24-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw einen vor ihm fahrenden Autolenker (50) überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Mann sein Manöver jedoch abbrechen und wollte sich wieder auf seiner Spur einordnen.