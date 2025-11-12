„Köfer mischte sich in geheime Wahlhandlung ein“

Köfer: „Es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt“

Köfer dementiert die Vorwürfe: „Die erhobenen Vorwürfe des ÖGB sind lächerlich und werden völlig verdreht. Es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Tatsache ist, dass zahlreiche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde Spittal bereits wenige Tage nach ihrem Dienstantritt unter unwahren Angaben zum Beitritt in die Gewerkschaft gedrängt wurden“, so Köfer, der gleich zum Gegenschlag ausholt: „So wurde allen neuen Mitarbeitern in den vergangenen Jahren mitgeteilt, dass diese die Kosten für ihre Dienstprüfungen selber bezahlen müssten. Sollten sie jedoch dem ÖGB beitreten, übernehme die Gewerkschaft diese Kosten. Diese Aussage entspricht nicht der Wahrheit.“