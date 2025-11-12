Vorteilswelt
Kuriose Irrfahrt

Franzose will zum Arzt, fährt bis nach Kroatien

Ausland
12.11.2025 10:58
Der Mann fuhr unabsichtlich bis nach Kroatien. (Symbolbild)
Ein Pensionist aus Frankreich hat eine ungewöhnliche Reise unternommen. Der 85-Jährige wollte eigentlich nur zum Arzt fahren, doch er verlor unterwegs die Orientierung und landete 1500 Kilometer von seinem Wohnort entfernt in Kroatien.

0 Kommentare

Der Mann wollte vergangene Woche zu seinem Arzt fahren, doch dieses Vorhaben ging gehörig schief. Der Pensionist wohnt in dem kleinen Örtchen Châtillon-sur-Thouet im Westen Frankreichs. Er brach mit seinem Auto in Richtung Arztpraxis in das etwa 25 Kilometer entfernte Airvault auf – dort kam er aber nie an, wie die belgische Zeitung „Nieuwsblad“ berichtet.

Fast 24 Stunden später war der Pensionist plötzlich 1500 Kilometer von seiner Heimat entfernt und in einem ganz anderen Land: Kroatien. Er wisse selbst nicht, „wie das passieren konnte“, erklärte der 85-Jährige dem Radiosender „ici“. Er hatte bisher noch nie Probleme mit der Orientierung oder kognitiven Beeinträchtigungen, versicherte der Mann.

Freunde riefen Polizei
Sein ungeplanter Ausflug nach Kroatien kam erst ans Licht, als sich Freunde des Pensionisten Sorgen um ihn machten. Er tauchte nämlich nicht bei einem geplanten Treffen auf. Die Freunde verständigten die Polizei – das hatten auch Nachbarn des Pensionisten getan, denen aufgefallen war, dass er nicht mehr in seinem Haus war.

Polizei und Rettungskräfte fuhren zur Adresse des 85-Jährigen und fanden nur ein leeres Haus. Sie riefen den Mann dann auf dem Handy an, dieser erklärte – wohl zur Verwunderung aller –, dass er aktuell in einem Hotel in Kroatien sei. Mit der Hilfe seiner Familie soll der Mann jetzt wieder in seine Heimat in Frankreich gebracht werden.

Porträt von krone.at
krone.at
