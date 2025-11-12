Stadtmitarbeiter klauten Schmuck von Toten

Ketten, Ohrringe und Armbänder verkauft

Die Polizei deckte eine Reihe von Diebstählen auf – sowohl in den Leichenhallen des städtischen Obduktionszentrums als auch in den Wohnungen der Verstorbenen. Bisher wurden sechs Fälle festgestellt, doch es wird vermutet, dass es weit mehr gibt, teilweise schon vor der ersten Anzeige. Die Verdächtigen sollen Ketten, Ohrringe und Armbänder in verschiedenen Pfand- und Goldankaufsstellen in Mailand und Umgebung verkauft haben. Außerdem wurden Mobiltelefone und Computer der Verdächtigen beschlagnahmt, um weitere Beweise auszuwerten.