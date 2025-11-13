Neuer ORF-Film lässt keinen Platz für Rassismus

Für Amada ist die Rolle des Kodjo eine äußerst spannende: „Er ist eine Figur mit einer intensiven Background Geschichte, der auf seiner Reise vieles verarbeitet: vor allem Fragen von Schuld und Zugehörigkeit.“ Dabei ist er jedoch nicht alleine, denn Marie, die von Antonia Moretti verkörpert wird, steht ihm tapfer zur Seite. „Marie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und nutzt ihre Stimme für Menschen, denen oft nicht zugehört wird, oder die mit Vorurteilen konfrontiert sind“, erklärt die 27-Jährige.