Mallorca-Club eingestürzt: Österreicher verhaftet

Nach der Unglücksnacht hatte sich A. in einer Pressemitteilung zu dem Einsturz geäußert. Er sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und betonte: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun und mit den Behörden zusammenarbeiten, um alles zu verstehen, was passiert ist. Wir möchten den Einsatzkräften zutiefst für ihr schnelles Eingreifen danken.“