Overdose on purpose?
Clinic Favoriten: Nurse suspected of murder
A nurse at Vienna's Favoriten Clinic is alleged to have killed a cancer patient with an overdose of medication. The Vienna public prosecutor's office is investigating the murder.
"You can give Mrs. R. more, then it'll be over quicker." A nurse at the Favoriten Clinic is said to have made this remark to colleagues during a shift change on the evening of September 17. The following night, the cancer patient Rudolfine R. suddenly started gasping for breath and the next day she was dead, as reported by the newspaper "Falter".
A nurse is now being investigated for murder, a spokeswoman for the Vienna public prosecutor's office confirmed to the "Krone" newspaper. She is said to have administered an overdose of painkillers and sedatives to the patient and failed to document the procedure properly.
Suspect at large
The suspect is at large. She is said to have told another nurse about the overdose. The CID is now investigating whether the enormous increase in the dose of medication was deliberate in order to hasten the death.
According to "Falter", internal investigations are also underway against two nurses who have already been dismissed. The Favoriten Clinic reported the incident itself and called in the internal audit department.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
