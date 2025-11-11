Angestellte überwies über 10.000 Euro an Fake-Chef

Wer legt sich schon gerne mit dem Chef an und ignoriert dessen Anweisungen? Wohl niemand. Ein gesundes Misstrauen sollte aber trotzdem stets an den Tag gelegt werden, vor allem, wenn die „Befehle“ nicht persönlich, sondern via E-Mail oder WhatsApp kommen. Und: Wenn es um horrende Geldsummen geht!