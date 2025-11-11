Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist dringend“

Angestellte überwies über 10.000 Euro an Fake-Chef

Tirol
11.11.2025 16:00
Unbekannte Täter gaben sich als Geschäftsführer der Firma aus (Symbolbild).
Unbekannte Täter gaben sich als Geschäftsführer der Firma aus (Symbolbild).(Bild: Benjamin (computergeneriert))

„CEO-Fraud“ ist eine Betrugsmasche, bei der sich Kriminelle als Chefs eines Unternehmens ausgeben und „ihre“ Angestellten derart manipulieren, dass diese etwa vermeintlich wichtige Überweisungen tätigen. Genau das ist dieser Tage einer Firma in Innsbruck passiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro!

0 Kommentare

Wer legt sich schon gerne mit dem Chef an und ignoriert dessen Anweisungen? Wohl niemand. Ein gesundes Misstrauen sollte aber trotzdem stets an den Tag gelegt werden, vor allem, wenn die „Befehle“ nicht persönlich, sondern via E-Mail oder WhatsApp kommen. Und: Wenn es um horrende Geldsummen geht!

Anweisung kam per E-Mail
Eine 44-jährige Einheimische kann davon sprichwörtlich ein Lied singen, nachdem kürzlich während der Arbeitszeit plötzlich eine Nachricht in deren Posteingang eingetrudelt war. „Ein unbekannter Täter gab sich per E-Mail als Firmenchef aus und veranlasste die Angestellte dazu, einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen“, schildert die Polizei die dreiste Betrugsmasche.

Zuvor über Finanzen erkundigt
Zuvor hatte sich der vermeintliche Geschäftsführer schon nach der finanziellen Situation der Firma erkundigt – und eben danach, ob eine „dringende Auslandsüberweisung“ möglich sei. 

Lesen Sie auch:
In diesem Fall ist der Schaden besonders groß.
Skrupellose Betrüger
Über 100.000 Euro weg: Pensionist verlor Vermögen
07.11.2025
In Web-Falle getappt
Betrüger knöpften Tiroler mehr als 100.000 Euro ab
10.11.2025

Nach weiterem Schriftverkehr habe die Angestellte die Überweisung letztlich wie angewiesen durchgeführt. Als der Schwindel auffiel, war es bereits zu spät und das Geld futsch. Ermittlungen der Polizei laufen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
181.314 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.646 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf