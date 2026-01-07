Vorteilswelt
Ohne Marco Rossi

Vancouver kassiert in NHL die nächste Niederlage

US-Sport
07.01.2026 12:04
(Bild: AFP/JOE HRYCYCH)

Die Vancouver Canucks haben ohne den aktuell verletzten Marco Rossi in der NHL die nächste Niederlage kassiert. Der Vorletzte der Eishockey-Eliteliga verlor am Dienstag (Ortszeit) bei den formstarken Buffalo Sabres 3:5.

Die Canucks kamen im Schlussdrittel nach einem 0:4 bis auf 3:4 heran, ehe die Sabres mit einem Treffer ins leere Tor alles klarmachten. Für Vancouver war es die vierte Niederlage in Folge.

Von Sieg zu Sieg eilt Tampa Bay Lightning. Das 4:2 gegen die in der Liga voranliegende Colorado Avalanche war der achte Erfolg en suite für das Team aus Florida. Edmonton gewann gegen die Nashville Predators dank seiner Topstars 6:2. Connor McDavid traf dreimal für die Oilers, Leon Draisaitl scorte einmal und leistete zwei Assists. Die New York Islanders schossen die New Jersey Devils mit 9:0 vom Eis.

