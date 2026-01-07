Vancouver kassiert in NHL die nächste Niederlage

Von Sieg zu Sieg eilt Tampa Bay Lightning. Das 4:2 gegen die in der Liga voranliegende Colorado Avalanche war der achte Erfolg en suite für das Team aus Florida. Edmonton gewann gegen die Nashville Predators dank seiner Topstars 6:2. Connor McDavid traf dreimal für die Oilers, Leon Draisaitl scorte einmal und leistete zwei Assists. Die New York Islanders schossen die New Jersey Devils mit 9:0 vom Eis.