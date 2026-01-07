Nachwuchspilot (18) starb bei Brandkatastrophe

Unter den Todesopfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana befindet sich auch ein Schweizer Nachwuchspilot: Wie der Verband Auto Sport Schweiz (ASS) bestätigt, starb Kartfahrer Joaquim van Thuyne bei der Tragödie in der Silvesternacht.
Die Schweizer Sportwelt trauert um Joaquim van Thuyne. Zuletzt war der talentierte Pilot in der Schweizer Kart-Meisterschaft an den Start gegangen. Im Finale der stark besetzten X30 Challenge Switzerland wurde er Zehnter, berichtet „speedweek.com“.
„Mit tiefer Trauer hat die FIA vom Tod von Joaquim van Thuyne, einem 18-jährigen Schweizer Kartfahrer, bei dem tragischen Brand in Crans-Montana an Silvester erfahren. Die FIA spricht Joaquims Familie, Freunden und Teamkollegen sowie allen Opfern dieser verheerenden Tragödie ihr herzliches Beileid aus“, reagiert auch der Automobil-Weltverband FIA auf die schlimme Tragödie.
Neben dem Kartsport kickte Van Thuyne beim FC Lutry. Gemeinsam mit seinen Fußballer-Kollegen verbrachte er die Silvesternacht in Crans-Montana.
Schwere Kontrolllücken
Bei dem verheerenden Feuer-Drama in einer Bar in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben. 116 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Immer mehr Versäumnisse bei den Brandschutzkontrollen rücken nun in den Mittelpunkt. Das betroffene Lokal war über Jahre hinweg nicht überprüft worden.
