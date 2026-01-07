Nachwuchspilot (18) starb bei Brandkatastrophe

Schwere Kontrolllücken

Bei dem verheerenden Feuer-Drama in einer Bar in Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben. 116 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Immer mehr Versäumnisse bei den Brandschutzkontrollen rücken nun in den Mittelpunkt. Das betroffene Lokal war über Jahre hinweg nicht überprüft worden.