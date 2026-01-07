Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Massive Blutung“

Drama nach Geburt: Ärzte retten ehemaliges Ski-Ass

Ski Alpin
07.01.2026 12:31
Die ehemalige Skirennläuferin Resi Stiegler musste nach der Geburt ihres dritten Kindes um ihr ...
Die ehemalige Skirennläuferin Resi Stiegler musste nach der Geburt ihres dritten Kindes um ihr Leben bangen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/resistiegler)

Die ehemalige Skirennläuferin Resi Stiegler hat vor Kurzem ihr drittes Mädchen zur Welt gebracht. Doch nach der Geburt kam es zu dramatischen Momenten, als die Ärzte das Leben der US-Amerikanerin retten mussten. 

0 Kommentare

„Ich hatte eine massive Blutung, und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden auf die Probe gestellt“, teilte Stiegler auf Instagram mit. Neben einem Foto der 40-Jährigen mit ihrer neugeborenen Tochter im Arm. Dass die Familie sich nun auf die schönen Momente des Lebens konzentrieren kann, verdankt sie dem medizinischen Personal.

Denn nach der Geburt ihrer dritten Tochter musste Stiegler um ihr Leben kämpfen. „Die Ärztinnen, Ärzte und das medizinische Personal haben unter diesen Umständen Unglaubliches geleistet – das Timing war entscheidend. Ich kann dem Team des St. John’s gar nicht genug danken. Diese Menschen arbeiten unermüdlich, mit einer Stärke und einem Herzen, die sich genau dann zeigen, wenn es darauf ankommt. Nach dieser unfassbaren Erfahrung bin ich ihnen für immer dankbar“, erklärt Stiegler. 

Ein Aufruf an ihre Fans
Mit ihrem Ehemann David Ketterer hat die US-Amerikanerin mittlerweile drei Kinder. „Willkommen in dieser großen, wunderschönen Welt, kleine Riva. Es gibt kein größeres Gefühl auf der Welt, als wenn mein Baby – nur Momente, nachdem man begreift, dass man Leben erschaffen hat – an meinem Körper hochkrabbelt. In diesen Augenblicken weiß ich, dass es keine größere Aufgabe und keinen größeren Sinn gibt, als diese Seelen zu beschützen und zu begleiten“, zeigt sich die ehemalige Skirennläuferin emotional. 

Aus den bangen Momenten hat sie auch einige Gedanken mitgenommen, wie sie auf Instagram teilt: „Das Leben ist wild und so vergänglich, und in Zeiten wie diesen wird vieles ganz klar. Ich bin sehr glücklich, mit meinen Babys wieder zu Hause zu sein und langsam ins neue Jahr zu starten.“ Sie rief ihre Fans zudem auf, Blut zu spenden und betonte: „Ich für meinen Teil werde das in diesem Jahr machen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Instagram
GeburtFamilie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
107.115 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
105.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
95.685 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Ski Alpin
„Massive Blutung“
Drama nach Geburt: Ärzte retten ehemaliges Ski-Ass
Krone Plus Logo
Marco Schwarz:
„Das Gefühl des Siegens ist mir abgegangen“
Eiseskälte, Schneefall
Winter hat Zauchensee-Weltcup fest im Griff
Krone Plus Logo
Olympia-Held gesteht:
„Damals stand es bei mir wirklich Spitz auf Knopf“
Ski-Ticker
Herren-Slalom in Madonna ab 18 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf