Drama nach Geburt: Ärzte retten ehemaliges Ski-Ass

Die ehemalige Skirennläuferin Resi Stiegler hat vor Kurzem ihr drittes Mädchen zur Welt gebracht. Doch nach der Geburt kam es zu dramatischen Momenten, als die Ärzte das Leben der US-Amerikanerin retten mussten.
„Ich hatte eine massive Blutung, und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden auf die Probe gestellt“, teilte Stiegler auf Instagram mit. Neben einem Foto der 40-Jährigen mit ihrer neugeborenen Tochter im Arm. Dass die Familie sich nun auf die schönen Momente des Lebens konzentrieren kann, verdankt sie dem medizinischen Personal.
Denn nach der Geburt ihrer dritten Tochter musste Stiegler um ihr Leben kämpfen. „Die Ärztinnen, Ärzte und das medizinische Personal haben unter diesen Umständen Unglaubliches geleistet – das Timing war entscheidend. Ich kann dem Team des St. John’s gar nicht genug danken. Diese Menschen arbeiten unermüdlich, mit einer Stärke und einem Herzen, die sich genau dann zeigen, wenn es darauf ankommt. Nach dieser unfassbaren Erfahrung bin ich ihnen für immer dankbar“, erklärt Stiegler.
Ein Aufruf an ihre Fans
Mit ihrem Ehemann David Ketterer hat die US-Amerikanerin mittlerweile drei Kinder. „Willkommen in dieser großen, wunderschönen Welt, kleine Riva. Es gibt kein größeres Gefühl auf der Welt, als wenn mein Baby – nur Momente, nachdem man begreift, dass man Leben erschaffen hat – an meinem Körper hochkrabbelt. In diesen Augenblicken weiß ich, dass es keine größere Aufgabe und keinen größeren Sinn gibt, als diese Seelen zu beschützen und zu begleiten“, zeigt sich die ehemalige Skirennläuferin emotional.
Aus den bangen Momenten hat sie auch einige Gedanken mitgenommen, wie sie auf Instagram teilt: „Das Leben ist wild und so vergänglich, und in Zeiten wie diesen wird vieles ganz klar. Ich bin sehr glücklich, mit meinen Babys wieder zu Hause zu sein und langsam ins neue Jahr zu starten.“ Sie rief ihre Fans zudem auf, Blut zu spenden und betonte: „Ich für meinen Teil werde das in diesem Jahr machen.“
