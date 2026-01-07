Drama nach Geburt: Ärzte retten ehemaliges Ski-Ass

Ein Aufruf an ihre Fans

Mit ihrem Ehemann David Ketterer hat die US-Amerikanerin mittlerweile drei Kinder. „Willkommen in dieser großen, wunderschönen Welt, kleine Riva. Es gibt kein größeres Gefühl auf der Welt, als wenn mein Baby – nur Momente, nachdem man begreift, dass man Leben erschaffen hat – an meinem Körper hochkrabbelt. In diesen Augenblicken weiß ich, dass es keine größere Aufgabe und keinen größeren Sinn gibt, als diese Seelen zu beschützen und zu begleiten“, zeigt sich die ehemalige Skirennläuferin emotional.