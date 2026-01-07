Ehepaar rettet gestürzten Senior (87) vor Kältetod

Seit Tagen werden in Tirol Temperaturen von minus 20 Grad oder noch tiefer gemessen. In Osttirol wurde einem 87-Jährigen die Eiseskälte beinahe zum Verhängnis. Der Senior ist in den frühen Morgenstunden vor seinem Haus gestürzt – er konnte nicht mehr aufstehen. Ein Ehepaar hörte seine verzweifelten Hilfeschreie – und rettete ihm wohl das Leben!
Zu dem verheerenden Zwischenfall war es bereits am Montag gekommen. Eine 61-jährige Frau meldete via Notruf, dass sie in der Nähe ihres Hauses in Dölsach Hilferufe hören würde. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife machte sich die Einheimische zusammen mit ihrem Ehemann bei eisigen Temperaturen selbst auf die Suche.
Bei Eiseskälte am Boden gelegen
Kurze Zeit später fand das Paar einen am Boden liegenden 87-Jährigen. „Die Eheleute leisteten sofort Erste Hilfe und brachten den Mann in dessen Wohnhaus“, schildern die Ermittler von der Polizei.
Nur durch das couragierte Eingreifen des Ehepaares konnte der Mann vor möglichen Erfrierungen gerettet werden.
Ermittler von der Polizei
Laut Auskunft des Verunfallten sei er beim Holen der Zeitung ausgerutscht und gestürzt. Er habe aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen können.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Senior wurde schließlich von der ebenfalls alarmierten Rettung erstversorgt und ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
„Nur durch das couragierte Eingreifen des Ehepaares konnte der Mann vor möglichen Erfrierungen gerettet werden“, betont die Exekutive. Möglicherweise hat der Pensionist dem Paar sogar sein Leben zu verdanken.
