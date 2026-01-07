Ehepaar rettet gestürzten Senior (87) vor Kältetod

Seit Tagen werden in Tirol Temperaturen von minus 20 Grad oder noch tiefer gemessen. In Osttirol wurde einem 87-Jährigen die Eiseskälte beinahe zum Verhängnis. Der Senior ist in den frühen Morgenstunden vor seinem Haus gestürzt – er konnte nicht mehr aufstehen. Ein Ehepaar hörte seine verzweifelten Hilfeschreie – und rettete ihm wohl das Leben!