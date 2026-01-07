Teurer SUV landet nach Abflug in verschneitem Wald

Winterliche Bedingungen wurden am Dienstagabend einem 27-jährigen Autolenker im Tiroler Unterland zum Verhängnis: Der Kroate geriet mit seinem teuren SUV zunächst auf die Gegenfahrbahn und stürzte dann mehrere Meter über die Böschung in den angrenzenden, verschneiten Wald. Der Lenker erlitt Verletzungen – er musste ins Spital.