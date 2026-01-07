Teurer SUV landet nach Abflug in verschneitem Wald

Winterliche Bedingungen wurden am Dienstagabend einem 27-jährigen Autolenker im Tiroler Unterland zum Verhängnis: Der Kroate geriet mit seinem teuren SUV zunächst auf die Gegenfahrbahn und stürzte dann mehrere Meter über die Böschung in den angrenzenden, verschneiten Wald. Der Lenker erlitt Verletzungen – er musste ins Spital.
Ereignet hat sich der Unfall am Dreikönigstag gegen 19.30 Uhr in Angerberg (Bezirk Kufstein). Der 27-jährige Kroate war mit seinem Mercedes auf der Unterinntalstraße in Richtung Langkampfen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Mercedes blieb im Gestrüpp hängen
Der SUV geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend über den Fahrbahnrand hinaus. „Das Fahrzeug rutschte über den angrenzenden, verschneiten Hang und kam letztlich rund fünf Meter unterhalb der Straße in dichtem Gestrüpp zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Lenker konnte sich eigenständig aus dem Wagen befreien, erlitt jedoch Verletzungen im Bereich des linken Knies. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Straße eineinhalb Stunden gesperrt
Die Feuerwehr sicherte das Unfallfahrzeug und unterstützte bei der Bergung. Am Mercedes entstand massiver Schaden. Die L211 war in diesem Bereich rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.
