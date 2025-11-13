Berglegende: „Ich muss nicht mehr auf den Gipfel!“

Noch bis Samstag, 15. November, ist Graz das Zentrum des internationalen Bergfilms. Beim 39. Mountainfilm-Festival im Congress Graz und Schubertkino werden über 100 Filme aus aller Welt gezeigt und prämiert – von spektakulären Alpin-Expeditionen bis zu stillen Naturdokumentationen.

Und Robert Schauer zeigt bisher unveröffentlichtes Material seiner legendären Hidden-Peak-Expedition – ein Zeitdokument des österreichischen Alpinismus (Samstag, 16 Uhr, im Stefaniensaal). Infos, Programm und Tickets unter www.mountainfilm.com