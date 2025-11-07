Gemütlicher Rundweg hoch über Kapfenberg

Nach der Burg halten wir uns rechts, gehen an der Loreto-Kapelle vorbei (entgegengesetzt zur Beschilderung) und erreichen bei einer Kreuzung den Prieselbauerweg. Auf Waldwegen und der Zufahrtsstraße geht es weiter zum Gasthaus Prieselbauer. Beim Wildgehege wandern wir leicht bergab. In einer Linkskurve zweigt der Abstecher zum GH Bergerbauer ab (800 m hin und zurück). Wir bleiben links, folgen der Forststraße rund 700 m bergab und gehen bei der nächsten Kreuzung gerade bzw. leicht bergauf.