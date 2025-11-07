Vorteilswelt
Wanderbare Steiermark

Gemütlicher Rundweg hoch über Kapfenberg

Steiermark
07.11.2025 11:00
Wer Geschichte, Herbststimmung und etwas Stille genießen möchte, dem sei der Wulfingweg ans Herz ...
Wer Geschichte, Herbststimmung und etwas Stille genießen möchte, dem sei der Wulfingweg ans Herz gelegt.(Bild: Weges)

Einen Klassiker für alle, die idyllische Waldwege, weite Ausblicke und historische Einblicke rund um die Burg Oberkapfenberg suchen, präsentieren die beiden Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti unseren Lesern diesmal.

Der Wulfingweg führt durch farbenprächtige Wälder rund um die Burg Oberkapfenberg und bietet eindrucksvolle Ausblicke ins Mürztal und auf Kapfenberg – die drittgrößte Stadt der Steiermark.

Unterwegs wird die charakteristische Stadtstruktur deutlich sichtbar: Links der Mürz liegt die historische Altstadt, rechts das industrielle Zentrum. Mit der Burg Oberkapfenberg als geschichtsträchtigen Höhepunkt und bekannten Einkehrmöglichkeiten verbindet dieser Rundweg Naturerlebnis und Geschichte in Stadtnähe – ideal auch für Familien.

Die Burg Oberkapfenberg
Die Burg Oberkapfenberg(Bild: Weges)

Fazit: Stadt erleben, Burg entdecken, Natur genießen.

Wir starten beim Bahnhof und gehen Richtung Altstadt. Nach der Mürzbrücke beginnt neben dem Rosegger-Denkmal der Wulfingweg. Ein schmaler, steiler Waldsteig führt in Serpentinen zur Burg Oberkapfenberg. Der Weg ist bei feuchtem Laub sehr rutschig – Trittsicherheit ist erforderlich.

Nach der Burg-Besichtigung wird die Wanderung fortgesetzt.
Nach der Burg-Besichtigung wird die Wanderung fortgesetzt.(Bild: Weges)

Nach der Burg halten wir uns rechts, gehen an der Loreto-Kapelle vorbei (entgegengesetzt zur Beschilderung) und erreichen bei einer Kreuzung den Prieselbauerweg. Auf Waldwegen und der Zufahrtsstraße geht es weiter zum Gasthaus Prieselbauer. Beim Wildgehege wandern wir leicht bergab. In einer Linkskurve zweigt der Abstecher zum GH Bergerbauer ab (800 m hin und zurück). Wir bleiben links, folgen der Forststraße rund 700 m bergab und gehen bei der nächsten Kreuzung gerade bzw. leicht bergauf.

An der höchsten Stelle des Burgberges liegt die zauberhafte Loreto-Kapelle.
An der höchsten Stelle des Burgberges liegt die zauberhafte Loreto-Kapelle.(Bild: Weges)

In der nächsten scharfen Linkskurve führt der Wanderweg geradeaus weiter. Der Steig durchquert Waldstücke und gibt zwischendurch auch den Blick auf die Loreto-Kapelle und Kapfenberg frei.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 11,6 km/380 Hm/Gehzeit ca. 3.30 h.
  • Anforderungen: steiler, rutschiger Steig bis zur Burg (Trittsicherheit), danach durchgehend einfache Wege; Beschilderung „Wulfing-Genusswanderweg“.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof Kapfenberg.
  • Einkehrmöglichkeiten unterwegs: Gasthaus Prieselbauer, www.prieselbauer.com und Gasthaus Bergerbauer, www.bergerbauer.com.
  • Infos und Öffnungszeiten der Burg Oberkapfenberg: www.burg-oberkapfenberg.at, 03862/27309.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Den Abstieg in die Stadt nehmen wir über die Schloßbergstraße und kehren gemütlich zum Bahnhof zurück.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Steiermark

