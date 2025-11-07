Gemütlicher Rundweg hoch über Kapfenberg

Einen Klassiker für alle, die idyllische Waldwege, weite Ausblicke und historische Einblicke rund um die Burg Oberkapfenberg suchen, präsentieren die beiden Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti unseren Lesern diesmal.
Der Wulfingweg führt durch farbenprächtige Wälder rund um die Burg Oberkapfenberg und bietet eindrucksvolle Ausblicke ins Mürztal und auf Kapfenberg – die drittgrößte Stadt der Steiermark.
Unterwegs wird die charakteristische Stadtstruktur deutlich sichtbar: Links der Mürz liegt die historische Altstadt, rechts das industrielle Zentrum. Mit der Burg Oberkapfenberg als geschichtsträchtigen Höhepunkt und bekannten Einkehrmöglichkeiten verbindet dieser Rundweg Naturerlebnis und Geschichte in Stadtnähe – ideal auch für Familien.
Fazit: Stadt erleben, Burg entdecken, Natur genießen.
Wir starten beim Bahnhof und gehen Richtung Altstadt. Nach der Mürzbrücke beginnt neben dem Rosegger-Denkmal der Wulfingweg. Ein schmaler, steiler Waldsteig führt in Serpentinen zur Burg Oberkapfenberg. Der Weg ist bei feuchtem Laub sehr rutschig – Trittsicherheit ist erforderlich.
Nach der Burg halten wir uns rechts, gehen an der Loreto-Kapelle vorbei (entgegengesetzt zur Beschilderung) und erreichen bei einer Kreuzung den Prieselbauerweg. Auf Waldwegen und der Zufahrtsstraße geht es weiter zum Gasthaus Prieselbauer. Beim Wildgehege wandern wir leicht bergab. In einer Linkskurve zweigt der Abstecher zum GH Bergerbauer ab (800 m hin und zurück). Wir bleiben links, folgen der Forststraße rund 700 m bergab und gehen bei der nächsten Kreuzung gerade bzw. leicht bergauf.
In der nächsten scharfen Linkskurve führt der Wanderweg geradeaus weiter. Der Steig durchquert Waldstücke und gibt zwischendurch auch den Blick auf die Loreto-Kapelle und Kapfenberg frei.
Den Abstieg in die Stadt nehmen wir über die Schloßbergstraße und kehren gemütlich zum Bahnhof zurück.
