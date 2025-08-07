Österreichs stiller Triumph im Karakorum!

Deshalb ist die Besteigung des Hidden Peak durch Schell, Schauer und Zefferer 50 Jahre später ein leuchtendes Beispiel für eine Haltung, die heute selten geworden ist: Respekt vor dem Berg, Verantwortung füreinander und die Leidenschaft, dorthin zu gehen, wo der Mensch ganz klein – und das Erlebnis ganz groß – wird.