Die PS-Familie aus dem 16-Einwohner-Dörfchen

Saison kostet 15.000 Euro

Und natürlich ist viel Herzblut dabei. Eine Saison kostet um die 15.000 Euro, wenn man keine großen Schäden hat. Zu gewinnen gibt’s bei den Rennen aber nur Pokale. Am Saisonende bekommt dann der Klassen-Gesamtsieger 800 Euro, der Zweite 500 Euro, der Dritte 250 Euro. „Wegen des Geldes fährt keiner von uns mit – es sind in letzten Jahren auch nicht weniger Fahrer geworden. Wir alle lieben einfach diesen Sport.“