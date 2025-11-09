„WC-Dame“ in der Eishalle feierte 100. Geburtstag

Maria Czerny hat in ihrem Leben noch zwei weitere große Leidenschaften: die Musik und das Kartenspielen. Jede Woche trifft sie sich mit ihrer Kartenrunde zum Vierer-Schnapsen. Bei der Musik haben es ihr vor allem „Die Kaiser“ angetan. Natürlich ist Maria auch bei der „Kaiser Audienz 25“ in Pörtschach Mitte November dabei – und zwar an allen drei Konzerttagen!