Mit Live-Musik & Party

„WC-Dame“ in der Eishalle feierte 100. Geburtstag

Kärnten
09.11.2025 14:13
Bürgermeister Christian Scheider gratuliert der lebensfrohen Jubilarin zum 100. Geburtstag:
Bürgermeister Christian Scheider gratuliert der lebensfrohen Jubilarin zum 100. Geburtstag: Maria Czerny war mehr als 20 Jahre lang die „WC-Dame“ bei KAC-Heimspielen und Eisdiscos.(Bild: THOMAS HUDE)

100 Jahre – ein Geburtstag, den nur wenige feiern können. Maria Czerny zelebrierte das Jubiläum groß, mit Familie, Freunden und Live-Musik. Sie ist eine Frau, die viele kennen, war sie doch über 20 Jahre lang die „WC-Dame“ bei KAC-Spielen und Eisdiscos. Bei „Kaiser“-Konzerten kann man sie antreffen!

0 Kommentare

Maria Czerny war in Klagenfurt geboren worden und wuchs in Zweikirchen auf, wo sie bei Bauern arbeitete. Später ging es zurück in die Landeshauptstadt, in der sie 1952 heiratete.

Mehr als 20 Jahre lang arbeitete Maria Czerny bei den Kärntner Messen. Vielen ist sie noch als sympathische und gut gelaunte „WC-Dame“ bei KAC-Heimspielen und Eisdiscos in Erinnerung. Auch für das Autohaus Kaposi war Maria Czerny tätig. Tagsüber reinigte sie die Autos, am Abend die Büros. 2002 ging sie in ihre wohlverdiente Pension.

Familie, Karten und Kaiser-Musik
Ein wichtiger Teil in Czernys Lebens ist ihre Großfamilie, zu der fünf Kinder, 17 Enkel, über zehn Urenkel und sogar schon Ururenkel zählen.

Maria Czerny hat in ihrem Leben noch zwei weitere große Leidenschaften: die Musik und das Kartenspielen. Jede Woche trifft sie sich mit ihrer Kartenrunde zum Vierer-Schnapsen. Bei der Musik haben es ihr vor allem „Die Kaiser“ angetan. Natürlich ist Maria auch bei der „Kaiser Audienz 25“ in Pörtschach Mitte November dabei – und zwar an allen drei Konzerttagen!

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
