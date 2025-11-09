„WC-Dame“ in der Eishalle feierte 100. Geburtstag

100 Jahre – ein Geburtstag, den nur wenige feiern können. Maria Czerny zelebrierte das Jubiläum groß, mit Familie, Freunden und Live-Musik. Sie ist eine Frau, die viele kennen, war sie doch über 20 Jahre lang die „WC-Dame“ bei KAC-Spielen und Eisdiscos. Bei „Kaiser“-Konzerten kann man sie antreffen!
Maria Czerny war in Klagenfurt geboren worden und wuchs in Zweikirchen auf, wo sie bei Bauern arbeitete. Später ging es zurück in die Landeshauptstadt, in der sie 1952 heiratete.
Mehr als 20 Jahre lang arbeitete Maria Czerny bei den Kärntner Messen. Vielen ist sie noch als sympathische und gut gelaunte „WC-Dame“ bei KAC-Heimspielen und Eisdiscos in Erinnerung. Auch für das Autohaus Kaposi war Maria Czerny tätig. Tagsüber reinigte sie die Autos, am Abend die Büros. 2002 ging sie in ihre wohlverdiente Pension.
Familie, Karten und Kaiser-Musik
Ein wichtiger Teil in Czernys Lebens ist ihre Großfamilie, zu der fünf Kinder, 17 Enkel, über zehn Urenkel und sogar schon Ururenkel zählen.
Maria Czerny hat in ihrem Leben noch zwei weitere große Leidenschaften: die Musik und das Kartenspielen. Jede Woche trifft sie sich mit ihrer Kartenrunde zum Vierer-Schnapsen. Bei der Musik haben es ihr vor allem „Die Kaiser“ angetan. Natürlich ist Maria auch bei der „Kaiser Audienz 25“ in Pörtschach Mitte November dabei – und zwar an allen drei Konzerttagen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.