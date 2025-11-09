Riesige Bühne für die Kärntner Traditionen

Die Arbeitsgemeinschaft Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden und die Kulturabteilung des Landes Kärnten mit ihrem Bereich für Volkskultur und Brauchtumswesen organisieren zum 24. Mal die beliebte Messe. Der Schwerpunkt liegt heuer auf Jugend und Nachwuchs: Am Freitag präsentieren die Verbände auf der Bühne in der Halle 4 ihre Projekte zum Thema. Junges Theater aus Kärnten bekommt ab 15 Uhr eine Bühne. Kindergärten und Schulen haben Freitag in der Gruppe freien Eintritt – nach Voranmeldung in der Abteilung 14 – Kunst und Kultur unter der E-Mail-Adresse abt14.volkskultur@ktn.gv.at bis 11. November.