Knee broken
Cruciate ligament rupture drama! Slalom ace misses the Olympics
Slovenian slalom specialist Andreja Slokar has torn a cruciate ligament in her right knee during training in Sölden!
The 28-year-old will therefore be out for the entire Olympic winter.
Slokar had achieved seven top ten places in the World Cup in the previous season, including third place at the season finale in the USA.
Sixth at the World Championships in Saalbach
She finished sixth at the World Championships in Saalbach-Hinterglemm.
She was also out of action in 2022/23 due to a cruciate ligament rupture, which affected her left knee.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
