Übung bei Batterien-Recycler mit neuen Hilfen

Modernstes Gerät wurde bei einer Übung für einen Industriebrand großen Ausmaßes in Hornstein getestet. Brennende Batterien bedürfen spezieller Techniken um gelöscht werden zu können.
Den Einsatz bei einem großen Industriebrand übte jüngst das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung im Industriegebiet von Hornstein. Übungsszenario war ein ausgedehnter Brand nach einer Batterieverpuffung mit mehreren vermissten Personen in der Sortierhalle der Firma Pincolits Batterie Recycling, die neuartige Technologien im Batterierecycling anwendet. In der Halle werden Hochvoltbatterien zerlegt, geprüft, tiefenentladen, zwischengelagert und in der Folge abtransportiert um am Ende recycelt zu werden.
Neues Fahrzeug und Löschcontainer vorgestellt
Deshalb lag der Schwerpunkt der Übung auf Koordinierung und Zusammenarbeit einzelner Feuerwehren unter Einsatzleitung der Feuerwehr Hornstein. Dabei wurde mit einem speziellen Löschunterstützungsfahrzeug die Halle in einer Minute rauchfrei gemacht. Ein neu angeschaffter firmeneigener Löschcontainer für Batterien und das Löschen von E-Autos wurde ebenfalls vorgestellt und am Ende geflutet. BM
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.