Übung bei Batterien-Recycler mit neuen Hilfen

Den Einsatz bei einem großen Industriebrand übte jüngst das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung im Industriegebiet von Hornstein. Übungsszenario war ein ausgedehnter Brand nach einer Batterieverpuffung mit mehreren vermissten Personen in der Sortierhalle der Firma Pincolits Batterie Recycling, die neuartige Technologien im Batterierecycling anwendet. In der Halle werden Hochvoltbatterien zerlegt, geprüft, tiefenentladen, zwischengelagert und in der Folge abtransportiert um am Ende recycelt zu werden.