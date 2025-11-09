Vorteilswelt
Feuerwehr testete

Übung bei Batterien-Recycler mit neuen Hilfen

Burgenland
09.11.2025 16:00
Mit einem neuen Fahrzeug wurde die Halle in einer Minute rauchfrei gemacht.
Mit einem neuen Fahrzeug wurde die Halle in einer Minute rauchfrei gemacht.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt)

Modernstes Gerät wurde bei einer Übung für einen Industriebrand großen Ausmaßes in Hornstein getestet. Brennende Batterien bedürfen spezieller Techniken um gelöscht werden zu können.

Den Einsatz bei einem großen Industriebrand übte jüngst das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung im Industriegebiet von Hornstein. Übungsszenario war ein ausgedehnter Brand nach einer Batterieverpuffung mit mehreren vermissten Personen in der Sortierhalle der Firma Pincolits Batterie Recycling, die neuartige Technologien im Batterierecycling anwendet. In der Halle werden Hochvoltbatterien zerlegt, geprüft, tiefenentladen, zwischengelagert und in der Folge abtransportiert um am Ende recycelt zu werden.

Neues Fahrzeug und Löschcontainer vorgestellt
Deshalb lag der Schwerpunkt der Übung auf Koordinierung und Zusammenarbeit einzelner Feuerwehren unter Einsatzleitung der Feuerwehr Hornstein. Dabei wurde mit einem speziellen Löschunterstützungsfahrzeug die Halle in einer Minute rauchfrei gemacht. Ein neu angeschaffter firmeneigener Löschcontainer für Batterien und das Löschen von E-Autos wurde ebenfalls vorgestellt und am Ende geflutet. BM

