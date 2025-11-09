„Bärenstark“ mit Schutzschild gegen Ausgrenzung

Gefühle von Kindern nicht absprechen

Und wenn das eigene Kind mit Tränen nach Hause kommt, weil andere es beleidigt haben? „Dann sollten wir nicht zuerst die anderen Eltern anrufen“, sagt Mörtl. „Das Kind bestärken, es ist nur eine Meinung, nicht die Wahrheit. Denn der eigene Wert hängt nicht von der Meinung anderer ab. Wie schön wäre es, wenn Kinder es dann schaffen würden, sich Gemeinheiten nicht zu Herzen zu nehmen? Einfach weil sie wissen, dass sie gut sind, wie sie sind!“ Wichtig ist es auch, die Gefühle der Kinder nicht abzusprechen: „Sätze wie ‘Deswegen musst du nicht traurig sein‘ oder ‘Wegen sowas ärgert man sich doch nicht‘ vermitteln Kindern, dass ihre Gefühle nicht in Ordnung sind – und genau das sollte nicht passieren.“