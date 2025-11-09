Vorteilswelt
Kolumne von David Narr

„Nonsens!“ Weitere fünf Irrtümer über die Lehre

Tirol
09.11.2025 18:00
(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta/Christof Birbaumer/Krone KREATIV)

Mit fünf Irrtümern bzw. Fake News über die duale Ausbildung räumte Lehrlingsexperte David Narr in seiner letzten Kolumne auf. Jetzt schafft er fünf weiter Mythen aus der Welt. 

0 Kommentare

In meinem letzten Kommentar habe ich fünf gängige Mythen über die Lehre entzaubert. Heute weitere fünf Irrtümer, die Unsicherheit schüren. Weil es einfach nicht stimmt, dass die Lehre keinen Mehrwert bietet, nur die Matura Erfolg garantiert, Lehrlinge schlecht verdienen, sie nicht zukunftsfit sind oder von Akademikern verdrängt werden. Darüber hinaus gibt es leider weitere hartnäckige Vorurteile, die jungen Leuten die Entscheidung unnötig schwer machen. Zeit also, auch diese Mythen klarzustellen.

  • Mythos 6: Die Lehre ist eine Sackgasse. 
    Wer das glaubt, hat die Realität verpasst. Eine Lehre ist kein Ende, sondern ein Startpunkt. Wer einen Beruf von der Pike auf lernt, sammelt Praxis, Verantwortung und oft schon früh Führungsaufgaben. Viele Lehrlinge machen sich selbstständig, übernehmen Betriebe oder steigen über die Meisterprüfung und zusätzliche Ausbildungsmodule bis in Führungspositionen auf. Und: Die Lehre vermittelt genau jene Kompetenzen, die am Markt gebraucht werden – jetzt und in Zukunft.
Zitat Icon

Berufspraktische und theoretische Ausbildungswege haben beide ihre Berechtigung. Niemand gewinnt, wenn wir sie gegeneinander ausspielen.

David Narr

  • Mythos 7: Lehrlinge müssen weniger können als Studierende. 
    Das ist ein Denkfehler. Können heißt nicht nur Theorie. Lehrlinge arbeiten vom ersten Tag an im Betrieb, übernehmen Verantwortung, treffen Entscheidungen und lernen, mit Kunden und Kollegen umzugehen. Das ist Praxiswissen in Reinform – oft schwerer zu ersetzen als reine Theorie. Berufspraktische und theoretische Ausbildungswege haben beide ihre Berechtigung. Niemand gewinnt, wenn wir sie gegeneinander ausspielen.
  • Mythos 8: Moderne Unternehmen nehmen lieber Akademiker. 
    Nonsens! Viele Betriebe quer über alle Branchen suchen händeringend qualifizierte Fachkräfte – und die kommen oft aus der Lehre. Viele Stellen bleiben unbesetzt, weil die passenden Absolventinnen und Absolventen der dualen Ausbildung fehlen. Unternehmen stellen ein, wen sie brauchen – und das sind häufig Praktiker, keine Theoretiker.
  • Mythos 9: Mit einer Lehre kann man nicht ins Ausland. 
    Falsch. Das duale System „Made in Austria“ hat einen hervorragenden Ruf. Fachkräfte mit Lehre sind international gefragt; viele Tiroler Betriebe sind international vernetzt und bieten Mitarbeitenden Auslandserfahrung, Austauschprogramme, internationale Projekte und grenzüberschreitende Karrierewege – das gibts nicht nur auf akademischer Ebene.
Zitat Icon

Praxisnahes Lernen bleibt unverzichtbar – und damit die Lehre.

David Narr

  • Mythos 10: Die Lehre wird in ein paar Jahren aussterben – das ist der allergrößte Quatsch. Genau das Gegenteil wird nämlich passieren. Digitalisierung, Modernisierungen und grüne Technologien brauchen Menschen, die an Maschinen, in Energie, Versorgung und Handwerk kundig sind. Die Lehre passt sich an: mit neuen Berufen, brandaktueller Technik und digitalen Tools in den Werkstätten. Praxisnahes Lernen bleibt unverzichtbar – und damit die Lehre.
Duale Ausbildung echte Karrierechance
Die gute Nachricht zum Schluss: Wir haben nun mit zehn der hartnäckigsten Fake News über die Lehre aufgeräumt – und es zeigt sich klar: Die duale Ausbildung ist modern, flexibel und eine echte Karrierechance. Wer jungen Menschen Perspektiven geben will, muss diese Fakten ohne Wenn und Aber anerkennen.

Porträt von David Narr
David Narr
Tirol

