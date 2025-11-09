„Nonsens!“ Weitere fünf Irrtümer über die Lehre

In meinem letzten Kommentar habe ich fünf gängige Mythen über die Lehre entzaubert. Heute weitere fünf Irrtümer, die Unsicherheit schüren. Weil es einfach nicht stimmt, dass die Lehre keinen Mehrwert bietet, nur die Matura Erfolg garantiert, Lehrlinge schlecht verdienen, sie nicht zukunftsfit sind oder von Akademikern verdrängt werden. Darüber hinaus gibt es leider weitere hartnäckige Vorurteile, die jungen Leuten die Entscheidung unnötig schwer machen. Zeit also, auch diese Mythen klarzustellen.