„Nonsens!“ Weitere fünf Irrtümer über die Lehre

Mit fünf Irrtümern bzw. Fake News über die duale Ausbildung räumte Lehrlingsexperte David Narr in seiner letzten Kolumne auf. Jetzt schafft er fünf weiter Mythen aus der Welt.
In meinem letzten Kommentar habe ich fünf gängige Mythen über die Lehre entzaubert. Heute weitere fünf Irrtümer, die Unsicherheit schüren. Weil es einfach nicht stimmt, dass die Lehre keinen Mehrwert bietet, nur die Matura Erfolg garantiert, Lehrlinge schlecht verdienen, sie nicht zukunftsfit sind oder von Akademikern verdrängt werden. Darüber hinaus gibt es leider weitere hartnäckige Vorurteile, die jungen Leuten die Entscheidung unnötig schwer machen. Zeit also, auch diese Mythen klarzustellen.
Berufspraktische und theoretische Ausbildungswege haben beide ihre Berechtigung. Niemand gewinnt, wenn wir sie gegeneinander ausspielen.
David Narr
Praxisnahes Lernen bleibt unverzichtbar – und damit die Lehre.
David Narr
Duale Ausbildung echte Karrierechance
Die gute Nachricht zum Schluss: Wir haben nun mit zehn der hartnäckigsten Fake News über die Lehre aufgeräumt – und es zeigt sich klar: Die duale Ausbildung ist modern, flexibel und eine echte Karrierechance. Wer jungen Menschen Perspektiven geben will, muss diese Fakten ohne Wenn und Aber anerkennen.
