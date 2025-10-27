Alles Fake-News! Fünf Irrtümer über die Lehre

Die gute Nachricht: Diese fünf Beispiele zeigen ganz klar, dass die Lehre kein Auslaufmodell ist, sondern eine der klügsten Antworten auf den Fachkräftemangel. Natürlich gibt es Baustellen: Es braucht treffsicherere Berufsorientierung, bessere Zulaufschulen, fairere Förderungen. Aber: Wer Jugendlichen den praktischen Weg madig macht, untergräbt die Chance auf exzellente Fachkräfte. Also: Lasst die Mythen Mythen sein und baut auf all jene, die tagtäglich anpacken. Die Lehre verdient Respekt, weil sie ein Erfolgsmodell ist.