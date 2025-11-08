Stöger: „Mehr ist momentan bei uns nicht drinnen“

Was bleibt, ist das Prinzip Hoffnung: „Ich hoffe, dass nach der Länderspielpause einige Jungs zurückkommen“, kündigt Stöger „volle Kanne“ an. Denn natürlich schmerzen die Ausfälle von Mbyui, Ndzie, Dahl, Marcelin, Schöller und zuletzt Cvetkovic und Horn. Ohne sie bleibt vom vermeintlich besten Rapid-Kader aller Zeiten scheinbar nicht mehr so viel Qualität über – das spricht nicht für Radulovic, Antiste, Tilio und Co. Sie sollen morgen am Tivoli zumindest in der Liga den Anschluss wahren. In Europa ist es (fast) vorbei.