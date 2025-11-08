Stöger: „Mehr ist momentan bei uns nicht drinnen“

„Mehr ist momentan bei uns nicht drinnen!“ Ernüchternde Analyse bei Rapid nach dem 0:1 gegen Craiova. Die Aufstiegschance liegt gerade einmal bei 13 Prozent.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das noch drehen, ist gering“, gestand Rapids Trainer Stöger nach dem 0:1 gegen Craiova. Die Statistiker von „Football Meets Data“ lieferten dazu die Fakten: Die Chance, dass Grün-Weiß in die Top 24 der Conference League einzieht, liegt nur bei 13 Prozent. Ähnlich hoch (12 Prozent) wie die Wahrscheinlichkeit, dass Rapid 36. und Letzter der Ligaphase bleibt. Hinter Teams aus Malta, Island oder Irland ...
Letzte Saison reichten mit Ach und Krach für das Play-off sieben Punkte und eine Tordifferenz von minus 3. Jetzt müssten Seidl und Co. wohl drei Siege gegen Rakow, Omonia Nikosia und Mostar holen …
Hoffen auf Rückkehrer
Das ist alles ernüchternd - so wie der (spielerische) Auftritt der Hütteldorfer! Rapid schoss nur einmal auf das Tor, einzig Goalie Gartler verhinderte mit sieben (!) Paraden gegen die Rumänen eine höhere Pleite. Alles war Stückwerk, ein Krampf. Bezeichnend Stögers vernichtende Analyse: „Es ist an der Qualität der Lösungen gelegen, wir sind an den einfachen Pässen gescheitert. Der Aufwand war da, es hat sich niemand hängen lassen. Mehr ist momentan nicht drinnen.“
Was bleibt, ist das Prinzip Hoffnung: „Ich hoffe, dass nach der Länderspielpause einige Jungs zurückkommen“, kündigt Stöger „volle Kanne“ an. Denn natürlich schmerzen die Ausfälle von Mbyui, Ndzie, Dahl, Marcelin, Schöller und zuletzt Cvetkovic und Horn. Ohne sie bleibt vom vermeintlich besten Rapid-Kader aller Zeiten scheinbar nicht mehr so viel Qualität über – das spricht nicht für Radulovic, Antiste, Tilio und Co. Sie sollen morgen am Tivoli zumindest in der Liga den Anschluss wahren. In Europa ist es (fast) vorbei.
