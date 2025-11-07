Vier Mäuslein | Kollektives Versagen

Vier Mäuslein. „Der Berg kreißte – und ein Mäuslein wurde geboren“ heißt es ja, wenn viel Lärm um wenig Substanz produziert wird. In leichter Abwandlung könnte man zum Geschehen am gestrigen Tag auch sagen: Der Gipfel kreißte – und vier Mäuslein wurden geboren. Nach dem durch die „Krone“ aufgedeckten tragischen Hintergrund des Todes einer 55-jährigen Oberösterreicherin, deren Leben wegen Kommunikationsversagens zwischen Spitälern nicht gerettet werden konnte, hatte die zuständige Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) für den Freitag zum Gesundheitsgipfel eingeladen. Angekündigt war, dass an diesem Gipfel die Gesundheitsreferenten aller Bundesländer teilnehmen sollten. Tatsächlich fand nun aber lediglich eine seit längerem geplante Sitzung der Reformgruppe Gesundheit statt, bei der nur die Gesundheitsreferenten von Wien und Oberösterreich dabei waren. Ergebnis dieses „Gipferls“: Nun werden vier „Reformgruppen“ gebildet, die „umgehend“ ihre Arbeit aufnehmen sollen. Na bravo, vier Mäuslein also.