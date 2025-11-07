Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Vier Mäuslein | Kollektives Versagen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Jauschowetz Christian)

Vier Mäuslein. „Der Berg kreißte – und ein Mäuslein wurde geboren“ heißt es ja, wenn viel Lärm um wenig Substanz produziert wird. In leichter Abwandlung könnte man zum Geschehen am gestrigen Tag auch sagen: Der Gipfel kreißte – und vier Mäuslein wurden geboren. Nach dem durch die „Krone“ aufgedeckten tragischen Hintergrund des Todes einer 55-jährigen Oberösterreicherin, deren Leben wegen Kommunikationsversagens zwischen Spitälern nicht gerettet werden konnte, hatte die zuständige Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) für den Freitag zum Gesundheitsgipfel eingeladen. Angekündigt war, dass an diesem Gipfel die Gesundheitsreferenten aller Bundesländer teilnehmen sollten. Tatsächlich fand nun aber lediglich eine seit längerem geplante Sitzung der Reformgruppe Gesundheit statt, bei der nur die Gesundheitsreferenten von Wien und Oberösterreich dabei waren. Ergebnis dieses „Gipferls“: Nun werden vier „Reformgruppen“ gebildet, die „umgehend“ ihre Arbeit aufnehmen sollen. Na bravo, vier Mäuslein also.

0 Kommentare

Kollektives Versagen. Das von der „Krone“ angeprangerte offensichtliche Polit-Versagen (auch) in der Gesundheitspolitik empört auch viele „Krone“-Leser. „SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann ist offensichtlich heillos überfordert und bringt die einfachsten Dinge nicht auf die Reihe. Dass seitens des Ministeriums nicht einmal ein Gipfel organisiert werden kann, an dem alle verantwortlichen Gesundheitslandesräte teilnehmen, ist schlichtweg ein Armutszeugnis“, schreibt etwa Ingo Fischer aus Kärnten, der zum Schluss kommt, man brauche sich daher nicht zu wundern, dass das Vertrauen in politische Verantwortungsträger immer mehr sinke. Und Leser Kurt Payreder aus Oberösterreich schreibt: „Die Politik nennt das ,Herausforderungen´. Wir nennen es, was es ist: ein kollektives Versagen mit Schönfärbung. Während Milliarden in Verwaltung, Gremien und endlose Pilotprojekte fließen, bröckelt das Fundament – Personal, Motivation, Vertrauen. Ärzte und Pfleger brennen aus, während man ihnen Broschüren über ,Widerstandsfähigkeit´ in die Hand drückt.“ Ein hartes Urteil. Aber viele werden es teilen.

Kommen Sie gut durch den Samstag

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Stalking-Hölle: Die Wienerin hielt Zettel in die Überwachungskamera und wartete stundenlang im ...
Frau (51) eingewiesen
Familie neun Jahre verfolgt: „War ein Albtraum“
Besonders Grippeimpfungen sind heuer begehrt.
Programm läuft gut an
Neue Impfstoffe waren schnell wieder vergriffen
Der Nockis-Star Friedl Würcher erfreut sich bester Gesundheit und ist glücklich mit seiner ...
Krone Plus Logo
Auch mit KI-Bildern
Betrug mit „kranken“ Stars treibt wilde Blüten
Ungrans Regierungschef Viktor Orban und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen im Weißen ...
Hat Mitleid mit Orbán
Trump prüft Sonderregel für Ungarn bei Russen-Öl
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg beschäftigt sich auch mit Fällen aus ...
Schutz der Grundrechte
Kritik an Eingriffen des Staates in Privatleben
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
155.282 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
111.889 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.600 mal gelesen
Mehr Guten Morgen Newsletter
Hat Mitleid mit Orbán
Trump prüft Sonderregel für Ungarn bei Russen-Öl
Haftbefehl erlassen
Erdogan will Netanyahu festnehmen lassen
Heftige Vorwürfe
AfD soll heikle Militär-Infos für Putin sammeln
Schutz der Grundrechte
Kritik an Eingriffen des Staates in Privatleben
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
„Dann wird er verhaftet“: So droht Trump Mamdani
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf