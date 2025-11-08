Anstrengende Stunts: Hauptdarsteller verlor 10kg!

Im neuen Kinofilm „Predator: Badlands“ lässt der Predator seine Maske endgültig fallen. Darunter steckt eines der erbarmungslosesten Monster des Weltalls, dessen Motive endlich ans Licht kommen. Sasa Schwarzjirg hat die Hauptdarsteller, Elle Fanning und Dimitrius Schuster-Koloamatangi, interviewt.