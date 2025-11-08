Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer „Predator“-Film

Anstrengende Stunts: Hauptdarsteller verlor 10kg!

Adabei
08.11.2025 08:26

Im neuen Kinofilm „Predator: Badlands“ lässt der Predator seine Maske endgültig fallen. Darunter steckt eines der erbarmungslosesten Monster des Weltalls, dessen Motive endlich ans Licht kommen. Sasa Schwarzjirg hat die Hauptdarsteller, Elle Fanning und Dimitrius Schuster-Koloamatangi, interviewt.

0 Kommentare
Porträt von krone.tv
krone.tv
Porträt von Sasa Schwarzjirg
Sasa Schwarzjirg
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.546 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.385 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
98.193 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Adabei
Neuer „Predator“-Film
Anstrengende Stunts: Hauptdarsteller verlor 10kg!
Wie viele kennen Sie?
Diese Stars sind für die meisten Grammys nominiert
mit „O Pannenbaum!“
Weihnachts-Spaß: Klebow und Haas wieder auf Bühne
Adabei Primetime
Tratsch-Regel von Mausi & Herzklopfen in Hollywood
„Nennt mich Streber“
Timothée Chalamet enttäuscht über verpasste Oscars
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf