Wird jetzt der Bogen für Geigenbauer überspannt?

Diese Verschärfungen – sie beziehen sich auf den Handel, Besitz, die Reparatur und den Reiseverkehr von Fenambuk – sorgen bei Musikern und Instrumentenbauern nach wie vor für Aufruhr. Das spezielle Holz ist nämlich das zentrale Material für die Herstellung professioneller Streichbögen, wie sie etwa von Geigern und Cellisten verwendet werden. „Formell bleibt Fernambuk zwar in einer Kategorie, die Handel erlaubt. Durch die neue Regulierung entsteht aber voraussichtlich ein engmaschiges Nachweisregime“, klagt Hofer.