Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sherlock Holmes“

Köstlicher Krimispaß in den Wiener Kammerspielen

Kultur
07.11.2025 15:34
Einfach köstlich: „Irene Adler“ Kimberly Rydell, „Sherlock Holmes“ Claudius von Stolzmann und ...
Einfach köstlich: „Irene Adler“ Kimberly Rydell, „Sherlock Holmes“ Claudius von Stolzmann und „Dr. Watson“(Bild: Mag. Rita Newman)

Der britische Meisterdetektiv Sherlock Holmes ermittelt in den Wiener Kammerspielen in „Der Fall Moriarty“.  Ein temporeicher Krimispaß mit wunderbaren Hauptdarstellern – Claudius von Stolzmann und Martin Niedermair  – und einem ebensolchen Ensemble, das durch rasanten Kostümwechsel besticht. 

0 Kommentare

Haben Sie Lust auf 1,5 Stunden Alltag raus und herrlich leichter Krimi-Spaß rein? Dann sind sie genau richtig in den Kammerspielen, wo Sherlock Holmes in „Der Fall Moriarty“ ermittelt. Ein von US-Dramatiker Ken Ludwig aus mehreren Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle zusammengewürfeltes Stück, das von Dominic Oley in rasantem Tempo auf die Bühne gestellt wurde. Die Geschichte rund um Liebesbriefe des böhmischen Königs, in dem sich ein geheimer Mikrochip befindet, den sich Holmes´ dunkler Gegenspieler Professor Moriarty unter den Nagel reißen will, gerät dabei zur Nebensache. Im Vordergrund stehen die Akteure, die in herrlich-einfacher Holzkulisse ein Pointenfeuerwerk zünden.

Richtig witzig: der Kampf Sherlock Holmes (Claudius von Stolzmann) gegen Professor Moriarty ...
Richtig witzig: der Kampf Sherlock Holmes (Claudius von Stolzmann) gegen Professor Moriarty (Markus Kofler)(Bild: Mag. Rita Newman)
„Der Fall Moriarty“: Auf der Suche nach dem Mikrochip in den Briefen
„Der Fall Moriarty“: Auf der Suche nach dem Mikrochip in den Briefen(Bild: Mag. Rita Newman)

Alles in allem ein geschickter Balanceakt zwischen Spannung und Slapstick, wenn auch der für sein besonnenes Kalkül berühmte Sherlock (Claudius von Stolzmann) etwas zu überdreht angelegt ist. An seiner Seite ein köstlich-liebenswerter Watson (Martin Niedermair) – den restlichen drei Schauspielern (Kimberly Rydell, Michaela Klamminger, Markus Kofler) gebührt ein Sonderapplaus, die mit imponierend schnellem Kostümwechsel in zig verschiedene Rollen und Dialekte schlüpfen. Richtig witzig sind Soundeffekte und Kulissen – und man erlebt einen der originellsten Bühnen-Faustkämpfe.

Zum Schluss verdienter Jubel und langer Applaus. Die Kammerspiele kehren damit ein weiteres Stück zu ihrer Tradition des unterhaltsamen Boulevardtheaters zurück.

Porträt von Stefan Weinberger
Stefan Weinberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.231 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.511 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
94.993 mal gelesen
Mehr Kultur
Ernst-Fuchs-Todestag
Kunstkrimi um Zeichnungen des jungen Arnulf Rainer
„Sherlock Holmes“
Köstlicher Krimispaß in den Wiener Kammerspielen
Offener Brief
Künstler mahnen vor steigendem Antisemitismus
Spätes Albumhighlight
Latin-Star Rosalía erobert mit Crossover die Welt
Holocaust-Gedenken
KZ-Häftlinge fanden Gräber aus der Bronzezeit
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf