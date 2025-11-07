Köstlicher Krimispaß in den Wiener Kammerspielen

Haben Sie Lust auf 1,5 Stunden Alltag raus und herrlich leichter Krimi-Spaß rein? Dann sind sie genau richtig in den Kammerspielen, wo Sherlock Holmes in „Der Fall Moriarty“ ermittelt. Ein von US-Dramatiker Ken Ludwig aus mehreren Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle zusammengewürfeltes Stück, das von Dominic Oley in rasantem Tempo auf die Bühne gestellt wurde. Die Geschichte rund um Liebesbriefe des böhmischen Königs, in dem sich ein geheimer Mikrochip befindet, den sich Holmes´ dunkler Gegenspieler Professor Moriarty unter den Nagel reißen will, gerät dabei zur Nebensache. Im Vordergrund stehen die Akteure, die in herrlich-einfacher Holzkulisse ein Pointenfeuerwerk zünden.