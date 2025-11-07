Klein, aber oho: Sturms Jungspunde groß im Bild!

Rozga, der im Sommer um zwei Mio. Euro aus Polen kam, ist wie Hödl noch grün hinter den Ohren. Sein Potenzial bringt er immer öfter auf den Platz. „Filip hat es schon in der Vorbereitung richtig gut gemacht. Er ist sehr ehrgeizig, spielt unbekümmert drauflos und hat einen sehr guten Abschluss, was in den Spielen noch nicht so zur Geltung gekommen ist. Er versprüht eine riesige Energie und Leichtigkeit“, meint der Coach über den Jungspund.