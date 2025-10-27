So viele Haushalte schränken sich im Alltag ein

Teurer Strom

Rund 46 Prozent der Befragten gaben bei der diesjährigen Befragung an, dass die Stromrechnung heuer höher ausgefallen ist als im Jahr zuvor. Gaben 14 Prozent an, dass die Preise um zumindest 31 Prozent gestiegen sind, verwiesen drei Prozent der Befragten auf eine Teuerung um mehr als 61 Prozent. Rund ein Viertel gab an, dass die Preise gleich geblieben sind. Und 20 Prozent sprachen von einer niedrigeren Stromrechnung. Wobei nur die wenigsten hier von einer erheblichen Preissenkung ausgingen. Im Vorjahr hatten noch 35 Prozent der Befragten eine niedrigere Stromrechnung als im Jahr zuvor und nur 31 Prozent eine höhere. Bei den Strom-Netzgebühren stellten 57 Prozent der Befragten eine Erhöhung auf ihren Rechnungen fest. Und 49 Prozent sahen auch bei den Gas-Netzgebühren einen Preisanstieg.