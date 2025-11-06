Amokdrohungen: „Wollte nur was Lustiges sagen!“

„Hat Angst, eine Schule zu betreten“

„Er ist keine tickende Zeitbombe“, betont sein Verteidiger. „Das Urteil des Erstgerichts war weit überschießend aufgrund des Vorfalls am Borg Dreierschützengasse in Graz. Aber das war davor. Man musste kein Zeichen setzen. Mit der Verurteilung wurde ihm schon sein Wunschszenario im Leben, eine HAK zu absolvieren, genommen. Er hat Angst, eine Schule zu betreten. Aber er ist kein Krimineller. Er hat nur blöd geredet.“