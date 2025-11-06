„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor

„Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten und ist kaum zu verteidigen“, wusste auch BVB-Coach Niko Kovac vor dem Anpfiff. Und Haaland nahm die Schwarz-Gelben auf seine Abschussliste. Mit dem Treffer (sein 54. im 52. Spiel in der Königsklasse) gegen seinen Ex-Klub stellte der 25-Jährige den nächsten Wahnsinns-Rekord auf: Er ist der erste Akteur in der Geschichte des Bewerbs, dem es gelang, mit drei Vereinen in je fünf aufeinanderfolgenden Spielen zu treffen!