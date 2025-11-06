Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der nächste CL-Rekord

„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor

Champions League
06.11.2025 06:41
Erling Haaland traf auch gegen Borussia Dortmund-
Erling Haaland traf auch gegen Borussia Dortmund-(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Halb Mensch, halb Roboter. Anders lässt sich die Trefferquote von Erling Haaland nicht mehr erklären. Der „Tor-Terminator“ war gestern einmal mehr mitverantwortlich dafür, dass Manchester City den nächsten Sieg in der Champions League einheimste.

0 Kommentare

Nach knapp einer halben Stunde führten die „Skyblues“ daheim gegen Dortmund mit 2:0. Foden (22.) – und natürlich die personifizierte Torgefahr aus Norwegen (29.) – stellten die Weichen früh auf Sieg.

Lesen Sie auch:
Ajax Amsterdam ging auch zu Hause gegen Galatasaray Istanbul unter. 
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
06.11.2025
Champions League
Dortmund-Boss nach 1:4 genervt: „Das ärgert mich!“
06.11.2025
Champions-League-Abend
Verrücktes Barca-Remis, BVB chancenlos gegen City
05.11.2025

„Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten und ist kaum zu verteidigen“, wusste auch BVB-Coach Niko Kovac vor dem Anpfiff. Und Haaland nahm die Schwarz-Gelben auf seine Abschussliste. Mit dem Treffer (sein 54. im 52. Spiel in der Königsklasse) gegen seinen Ex-Klub stellte der 25-Jährige den nächsten Wahnsinns-Rekord auf: Er ist der erste Akteur in der Geschichte des Bewerbs, dem es gelang, mit drei Vereinen in je fünf aufeinanderfolgenden Spielen zu treffen!

Zuvor schaffte er das mit Salzburg (November 2019) und eben Dortmund (März 2021). Bis auf die letzten 20 Minuten fanden ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer (durfte bis zur 66. Minute mitmachen) und Co. kein Mittel gegen ein spielfreudiges City – das sich verdient und klar mit 4:1 durchsetzte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.714 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
99.679 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
78.740 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Champions League
Der nächste CL-Rekord
„Tor-Terminator“ Haaland stößt in neue Sphären vor
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
Champions-League-Abend
Verrücktes Barca-Remis, BVB chancenlos gegen City
Champions League
Chelsea & Villarreal blamieren sich bei Underdogs!
Nach Duell mit Bayern
Bitter für PSG! Trio fällt mehrere Wochen aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf