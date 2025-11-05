In Niederösterreich sucht das Heer Verstärkung

„Es geht um die Bereitschaft, aktiv dabei zu sein“

Dabei sei es wichtig, neben der militärischen Landesverteidigung auch die geistige Landesverteidigung voranzubringen. Denn zusätzlich zur allgemeinen Zustimmung zum Militär und seinen Aufgaben geht es, laut Härtinger, um die Bereitschaft aktiv dabei zu sein. „Zentral dabei ist es, Personal zu finden, dieses aber auch langfristig zu binden. Pensionsabgänge lassen sich berechnen, spontane Austritte, teilweise gut ausgebildeter Fachkräfte, jedoch leider nicht. Ich möchte Interessierten versichern, wir sind ein sehr guter Arbeitgeber – zusätzlich zum Gehalt bieten wir Vergünstigungen wie Sport, Verpflegung und flexible Arbeitszeiten“, erklärt Militärkommandant Härtinger.