Kindergärten: Stopp für kleinere Gruppen gefordert

Stefan Hermann nimmt den Ball aus Leibnitz auf: „Die geäußerten Bedenken des Bürgermeisters sind ernst zu nehmen und steiermarkweit keineswegs ein Einzelfall. Als Landesregierung sind wir uns der Verantwortung an der Seite unserer Gemeinden bewusst und arbeiten an Lösungen, um insbesondere im Bereich der Kinderbildung und -betreuung für Entlastung zu sorgen.“ Hermann zeigt sich zuversichtlich, „zeitnah Vorschläge zu konkreten Maßnahmen“ präsentieren zu können. Klar ist: Eine Entscheidung muss rasch her, schon bald beginnen die Planungen für Herbst 2026.