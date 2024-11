Manchester-Triage-System wird weiter ausgebaut

Grazer setzen seit 2009 auf MTS am Uniklinikum

Ziel des neuen Systems, das seit Jahren auch in der Schweiz und in Deutschland angewandt wird, ist zum einen eine Entlastung der Ambulanz, zum anderen aber auch eine rasche Versorgung, die im Ernstfall Leben retten kann. Wer sich im lebensbedrohlichen Zustand befindet, benötigt in der Regel klinisches Fachpersonal aus den Bereichen Innere Medizin, Traumatologie und Chirurgie. Bei anderen Patienten, die ohne Termin die Notfallambulanz aufsuchen, ist keine spezialisierte Versorgung notwendig. Oft sind die telefonische Gesundheitsberatung 1450 und die hausärztliche Versorgung ausreichend.