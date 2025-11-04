28 Kassenärzte mehr: „Das ist noch viel zu wenig!“

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Am Dienstag berichtete die „Krone“ über erste Details zu den Plänen für die zukünftige Gesundheitsversorgung in Tirol. Am Mittwoch will das Land weitere Maßnahmen präsentieren. Kritik kommt von den Ärzten zum Ausbauplan für Kassenmedizin.
Wie soll die Gesundheitsversorgung der Tirolerinnen und Tiroler bis zum Jahr 2030 aussehen? Das ist die zentrale Frage, die im sogenannten Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) beantwortet werden soll. Nach langen Verhandlungen will das Land am Mittwoch alle Eckdaten präsentieren.
ÖGK plant 28 weitere Kassenstellen
Wie berichtet, gab die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) der „Krone“ bereits Einblick in geplante Maßnahmen. 28 zusätzliche Kassenstellen sollen entstehen – vor allem in Mangelfächern wie Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Gynäkologie und Psychiatrie. Weitere Ziele bis 2030: 16 Primärversorgungseinheiten, damit alle Bezirke abgedeckt sind; zusätzliche MRT-Geräte, um Wartezeiten zu verkürzen; ÖGK-eigene Zahngesundheitszentren, um Versorgungslücken bei Zahnärzten zu schließen. „Damit wird die Versorgung der Tiroler Bevölkerung nachhaltig gesichert“, sagt Werner Salzburger, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses.
Die ÖGK nimmt es in Kauf, dass die Patienten zu den Wahlärzten ausweichen müssen, weil sie sonst keine Termine erhalten. So erspart sich die Kasse Geld.
Stefan Kastner, Tiroler Ärztekammer-Präsident
Bild: Birbaumer Christof
Land sieht großen Wurf, Ärzte Verbesserungsbedarf
Die zuständige Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) sieht die nun bekannt gewordenen Details aus dem Strukturplan als Teil einer Strategie, mit der „Tirol auch in Zukunft über ein stabiles und leistungsfähiges Gesundheitssystem verfügt“. Damit könne die Versorgung am Land wieder gestärkt werden.
Zu wenig weit gehen der Tiroler Ärztekammer die Pläne für die Gesundheitsversorgung. 28 zusätzliche Kassenstellen seien angesichts der demografischen Entwicklung und der bereits bestehenden Versorgungsengpässe nicht genug, sagt Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner gegenüber der „Krone“. „Zumindest 47 zusätzliche Kassenstellen müssen das Ziel sein, um die Versorgung der Bevölkerung in Zukunft sichern zu können.“ Kastner ortet bei der ÖGK eine bewusste Verknappung, um sich Geld zu sparen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.