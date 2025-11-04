28 Kassenärzte mehr: „Das ist noch viel zu wenig!“

Zu wenig weit gehen der Tiroler Ärztekammer die Pläne für die Gesundheitsversorgung. 28 zusätzliche Kassenstellen seien angesichts der demografischen Entwicklung und der bereits bestehenden Versorgungsengpässe nicht genug, sagt Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner gegenüber der „Krone“. „Zumindest 47 zusätzliche Kassenstellen müssen das Ziel sein, um die Versorgung der Bevölkerung in Zukunft sichern zu können.“ Kastner ortet bei der ÖGK eine bewusste Verknappung, um sich Geld zu sparen.