E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Auto

Gegen 16.50 Uhr wollte eine 37-jährige Schweizerin mit ihrem Auto vom Cineplexx-Parkplatz auf die L203 in Richtung Kreisverkehr einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 18-jährige Frau auf ihrem E-Scooter auf dem Fahrradstreifen der L203 vom Kreisverkehr kommend in Richtung Götzis. Die Autofahrerin bemerkte die herannahende E-Scooter-Fahrerin zu spät, eine Kollision war die Folge.