Unfall in Hohenems

E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Auto

Vorarlberg
03.11.2025 09:55
Die Verletzte wurde ins LKH Hohenems gebracht.
Die Verletzte wurde ins LKH Hohenems gebracht.

In Hohenems ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Eine 18-jährige Frau wurde dabei verletzt, sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Gegen 16.50 Uhr wollte eine 37-jährige Schweizerin mit ihrem Auto vom Cineplexx-Parkplatz auf die L203 in Richtung Kreisverkehr einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 18-jährige Frau auf ihrem E-Scooter auf dem Fahrradstreifen der L203 vom Kreisverkehr kommend in Richtung Götzis. Die Autofahrerin bemerkte die herannahende E-Scooter-Fahrerin zu spät, eine Kollision war die Folge.

Vom Notarzt erstversorgt
Die 18-Jährige prallte zuerst gegen die Fahrzeugfront und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung vor Ort, anschließend wurde die junge Frau mit nicht näher definierten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.



Vorarlberg
