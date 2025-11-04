Vorteilswelt
Bizauer feierten 4:2-Erfolg im Derby gegen Egg

Vorarlberg
04.11.2025 08:29
Der Jubel beim FC Bizau war nach dem Derby-Sieg enorm!
Der große Derby-Held im FAN.at-Spiel der Runde zwischen Bizau und Egg war Uelder Barbosa, der gleich drei Treffer zum 4:2-Erfolg seiner Bizauer beitragen konnte. Der Aufsteiger feierte damit den dritten Saisonsieg, und das im wichtigsten Heimspiel des Jahres.

Das Duell Bizau gegen Egg wird seit Jahren als „Wälder El Classico“ bezeichnet. Und lockt in den meisten Fällen mehr als 1000 Zuschauer auf den Fußballplatz. „Der Termin am Freitagabend war perfekt, wir hatten viel Wetterglück“, sagt Bizau-Obmann Walter Greber, „der Sieg war wichtig, wir hatten zu Saisonbeginn viele Verletzte. Bis auf Franco Joppi sind aber alle wieder fit. Wir sind rechtzeitig wieder in die Spur gekommen.“

Begeistert war Greber von der Stimmung im Bizauer Bergstadion: „Es gibt zwar die Rivalität zwischen uns und dem FC Egg, aber es kam nie eine feindselige Stimmung auf. Nach dem Match haben viele Fans noch bis tief in die Nacht miteinander gefeiert.“ Die Bizauer haben sich mit dem Sieg deutlich vom Abstiegsplatz abgesetzt.

Ausfälle in der Offensive schmerzen
Gegner Egg ist hingegen aus der Spur gekommen. Die Ausfälle der Stürmer Matthias Flatz und Dominik Fessler wiegen schwer. „Das können wir leider nicht kompensieren“, sagt Eggs sportlicher Leiter Lukas Lang. Der ehemalige Kapitän hofft auf das Frühjahr. Der vor der Saison ins Auge gefasste Aufstieg in die Regionalliga West ist angesichts des Fünf-Punkte-Rückstands aber durchaus noch möglich. 

Vorarlberg
