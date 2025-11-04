Bizauer feierten 4:2-Erfolg im Derby gegen Egg

Das Duell Bizau gegen Egg wird seit Jahren als „Wälder El Classico“ bezeichnet. Und lockt in den meisten Fällen mehr als 1000 Zuschauer auf den Fußballplatz. „Der Termin am Freitagabend war perfekt, wir hatten viel Wetterglück“, sagt Bizau-Obmann Walter Greber, „der Sieg war wichtig, wir hatten zu Saisonbeginn viele Verletzte. Bis auf Franco Joppi sind aber alle wieder fit. Wir sind rechtzeitig wieder in die Spur gekommen.“